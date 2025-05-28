Сравняли и сразу вышли вперед! Челси переворачивает финал ЛК против Бетиса

"Челси" сравнял счет в финале Лиги Конференций.Через несколько минут английский клуб вышел вперёд.
На экваторе второго тайма лондонцы забивают. Палмер протащил мяч на правом фланге, остановился и с угла штрафной навесил на линию вратарской – Энцо Фернандес оторвался от оппонентов и четко кивнул головой.
Второй гол полузащитника в турнире.
Опять невероятно работает Палмер. Коул покрутил позвонки сопернику на правом фланге и навесил во вратарскую, где стоял одинокий Джексон. Мяч попал Николасу в грудь и отскочил в ворота! 2:1.
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