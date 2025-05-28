Ролан Гаррос. Остапенко впервые за пять лет вышла в третий круг, Кристиан остановила Бейлек и сыграет против Швёнтек

На Открытом чемпионате Франции завершился четвертый игровой день



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Жиль Тайхманн (Швейцария) 6:3, 6:1

Ольга Данилович (Сербия) – Даниэль Коллинс (США) 6:4, 3:6, 6:4

Даяна Ястремская (Украина) – Диана Шнайдер (-, 11) 7:5, 7:5

Людмила Самсонова (-, 19) – Лейре Ромеро Гормас (Испания, Q) 6:3, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 12) – Ива Йович (США, WC) 6:3, 6:3

Елена Остапенко (Латвия, 21) – Кэролайн Доулхайд (США) 5:7, 6:3, 6:3

Жаклин Кристиан (Румыния) – Сара Бейлек (Чехия, Q) 1:6, 6:3, 6:3

Ольга Данилович второй сезон подряд встретилась с Даниэль Коллинс во втором круге Ролан Гаррос и снова одержала победу. Дальше сербка сыграет против лидера рейтинга Арины Соболенко.

Елена Остапенко впервые с 2020 года вышла в третий круг на Ролан Гаррос. Напомним, что восемь лет назад латвийская теннисистка стала чемпионкой турнира. За место в 1/8 финала Остапенко будет бороться с Еленой Рыбакиной. Казахстанка выиграла в трех предыдущих встречах с латвийкой.

Жаклин Кристиан во второй раз в карьере сыграет в третьем круге на турнире Grand Slam. В январе румынка дошла до этой стадии на Australian Open. Следующей соперницей Кристиан будет трехкратная чемпионка соревнований Ига Швёнтек.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua