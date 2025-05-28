Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Промоутер Фрэнсис Уоррен поделился мыслями о бое между топовым проспектом хевивейта Мозесом Итаумой и украинцем Александром Усиком – чемпионом мира по версиям WBA, WBC и WBO.

«Итауме всего 20 лет. Куда спешить? Думаю ли я, что он побьет Усика? Да, это 100%. Но не сейчас, этот бой сейчас не пройдет, ни в коем случае», – сказал Уоррен.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 11 боев, 9 из которых закончил досрочно

sport.ua