ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх и Дэйна Уайт создали новую организацию в боксе

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэйна Уайт и Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх и компания TKO Group Holdings, которая владеет UFC, подписали сделку о создании новой организации в боксе.

Стороны договорились о многолетнем партнерстве с целью создания новой боксерской организации под руководством президента UFC Дэйны Уайта и президента WWE Ника Хана. Было объявлено некоторые детали договора:

Четко структурированная система для развития новых талантов со всего мира, включая объединения спортсменов.

Доступ для всех боксеров к UFC Performance Institute, ведущему в мире центру тренировок, исследований, реабилитации и питания в области боевых видов спорта

Производственный, медийный и рекламный ресурс TKO, позволяющий предоставлять как опыт на арене, так и первоклассные, современные трансляции для фанатов по всему миру

Более подробная информация об этой организации, включая подписание контрактов с бойцами, расписание боев и места проведения турниров будет раскрыта в ближайшие месяцы.

sport.ua