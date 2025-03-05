ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх и Дэйна Уайт создали новую организацию в боксе

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх и компания TKO Group Holdings, которая владеет UFC, подписали сделку о создании новой организации в боксе.
Стороны договорились о многолетнем партнерстве с целью создания новой боксерской организации под руководством президента UFC Дэйны Уайта и президента WWE Ника Хана. Было объявлено некоторые детали договора:
Более подробная информация об этой организации, включая подписание контрактов с бойцами, расписание боев и места проведения турниров будет раскрыта в ближайшие месяцы.