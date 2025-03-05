Коко Гауфф: “Все говорят, мол, о, у нее кризис! Хорошо, мы уже проходили это. Я вернусь на свой уровень”

Третья ракетка мира Коко Гауфф ответила на вопросы журналистов перед стартом на турнире в Индиан-Уэллс



– WTA проводит масштабный ребрендинг. Что бы вы хотели увидеть в этом обновлении?

– Думаю, контент в соцсетях. Очевидно, что я много времени провожу в соцсетях. Хотелось бы видеть больше TikTok-роликов и трендов, которые используют другие виды спорта. Я знаю, что у WTA уже есть план на этот счёт, они собирают отзывы, и именно этот момент мне бросился в глаза больше всего. Я лично не смотрю телевизор или что-то подобное – это не моя сфера. Но TikTok я знаю хорошо. Хотелось бы видеть больше видео с интерактивом между теннисистками. Также надеюсь на больше контента, где бы пересекались ATP и WTA, потому что такие видео хорошо заходят. Было бы классно видеть больше подобного контента.

– Можете рассказать, каким для вас выдался этот довольно странный месяц?

– Не знаю, мне кажется, что все раздувают ситуацию больше, чем она того стоит. Я проиграла два матча. Я еще не раз проиграю два матча подряд, такое случается. Все говорят, мол, о, у нее кризис. Хорошо, мы уже проходили это. Я вернусь на свой уровень. Мне кажется, будто прошел целый месяц, но это всего лишь два турнира. У меня ещё будет много возможностей в этом сезоне, и я не могу выигрывать каждый матч. Да, это сложный отрезок сезона для меня, в основном из-за условий, которые мне не очень подходят.

В конце концов, да, я была расстроена из-за поражений, но это просто поражения, они будут и дальше. Я еще не раз проиграю два матча подряд. Надеюсь, что не слишком часто в своей карьере. Это то, что нужно просто пережить и двигаться дальше, становиться лучше. Результаты придут. Это нормально. Мне всего 20 лет, на следующей неделе будет 21. Было бы наивно думать, что такого больше не произойдет, если я планирую играть еще хотя бы 10 лет.

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– Чем отличаются условия игры там? Для обычных людей хардовые корты – это просто хардовые корты на открытом воздухе.

– Не знаю, заметили ли вы, но в Дохе девушки, которые играют более плоскими ударами, выступали лучше. Мяч отскакивает не так высоко, и для тех, кто играет с вращением, это не очень удобно. Это одна из причин. В Дубае… Ну, это не оправдание, просто реальность – определённые условия не всем подходят. Все хардовые корты разные. Некоторые медленнее, и мяч не отскакивает так, как мне нужно. Я играю с подкруткой, и на таких кортах мяч не улетает так высоко. Теннисистки, которые играют более плоско, имеют преимущество.

Но здесь, например, условия немного лучше для нас, кто играет с вращением, потому что мяч лучше подпрыгивает на корте. То есть, условия действительно разные. Это не просто «хард – это хард», но в конце концов, это то, с чем мы должны работать. Есть турниры, где ты играешь лучше, а есть те, где получается хуже. Это часть профессионального спорта, и нужно просто научиться лучше играть в таких условиях. Возможно, в следующем году я смогу воспользоваться тем, чему научилась, и покажу лучший результат.

Коко Гауфф начнет свое выступление в Индиан-Уэллс со второго круга и встретится с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) – Моюка Учиджима (Япония).



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