Даннер: Однажды терпение Пиастри кончится

Кажется, нет двух одинаковых мнений по поводу использования McLaren командной тактики в Монце. Бывший гонщик Формулы 1, эксперт Кристиан Даннер заявил в интервью AvD Motorsport Magazine, что ничем хорошим это не кончится…

Кристиан Даннер: «Я понимаю, почему Макс так смеялся, узнав об этом. На его месте я поступил бы так же, ведь это отличная возможность высмеять своего оппонента.

Думаю, сейчас в McLaren поступили бы иначе в одном или двух случаях, но в этот раз весь процесс был таким, что на мой взгляд граничил с абсурдом.

Уверен, внутри команды ведутся дискуссии. Совершенно нормально, что по мере приближения к титулу ситуация накаляется, а такие действия, как в Монце, усиливают давление. В какой-то момент котёл McLaren просто не выдержит и взорвётся. Однажды терпение Пиастри кончится».

Источник