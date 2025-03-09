Култхард: Гонщики дважды подумают, обгонять ли Макса

До старта нового сезона остаётся меньше недели, и в эти дни команды чемпионата либо находятся на пути в Австралию, либо готовятся туда отправиться. Но некоторые представители мира Формулы 1 уже находятся там, в том числе Дэвид Култхард, в первый уик-энд марта принимавший участие в Гонке чемпионов, проходившей в Сиднее.

В подкасте RacingNews365 шотландец поделился некоторыми своими прогнозами, в частности, предположил, что гонщики теперь «дважды подумают», прежде чем попытаются атаковать Макса Ферстаппена.

Дэвид Култхард: «Макс зарекомендовал себя как всесторонне подготовленный гонщик. Он задаёт свои стандарты в Формуле 1. При этом я вовсе не умаляю достоинств Льюиса Хэмилтона, он семикратный чемпион мира. Но на протяжении нескольких последних сезонов Макс заслужил такое право. Гонщики теперь дважды подумают, прежде чем его обгонять».

Как подчеркнул Култхард, дело не в том, что они опасаются с ним гоняться, но им нужно будет применять какой-то особый подход: «Это то же самое, как в своё время я, когда появлялась возможность, против Михаэля Шумахера действовал иначе, не так, как против Мики Хаккинена, Жана Алези или других парней, с которыми было проще соперничать на трассе.

Гоняться с Михаэлем было намного сложнее, поскольку его отличала бескомпромиссная манера борьбы. Но это просто надо было учитывать, планируя свои действия, если вы вступали с ним в спор за определённый участок трассы».

Одним из главных соперников Ферстаппена ещё совсем недавно был Льюис Хэмилтон, который теперь стал гонщиком Ferrari и начинает новую главу своей карьеры.

Дэвид похвально отозвался о манере борьбы, характерной для семикратного чемпиона мира: «Льюис – замечательный гонщик, в том числе и потому, что в его действиях на трассе нет практически ничего неоднозначного. На протяжение долгого времени он довольно редко становился участником каких-то инцидентов или аварий.

Конечно, было несколько таких эпизодов с Максом, но основная часть карьеры Хэмилтона складывалась на удивление чисто. Можно сказать, что это стало чем-то вроде его визитной карточки, он побеждал и добивался успехов именно так».

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