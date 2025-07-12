“Это будет совсем другой матч”. Янник Синнер – о предстоящем финале Уимблдона против Карлоса Алькараса

Первая ракетка мира Янник Синнер провел пресс-конференцию после победы в полуфинале Уимблдона



Янник Синнер впервые в карьере вышел в финал Уимблдона. В полуфинале соревнований лидер мирового рейтинга победил семикратного чемпиона Новака Джоковича. В третьем сете итальянец совершил камбэк, проигрывая 0:3. Янник Синнер является лишь вторым игроком после Рафаэля Надаля, которому удалось обыграть Джоковича как минимум 5 раз. Это будет пятый финал Grand Slam для итальянца, и он будет бороться за четвертый титул. В воскресенье он попытается взять реванш у Карлоса Алькараса за поражение в финале Ролан Гаррос.

– Как вы чувствуете себя после выхода в финал Уимблдона?

– Отлично. Это был очень хорошо сыгранный матч с моей стороны, поэтому я очень счастлив. С нетерпением жду воскресенье – посмотрим, как все будет.

– Очередной финал против Карлоса. Насколько часто вы вспоминаете финал в Париже, который был всего пять недель назад? Или он все еще у вас в голове, несмотря на то, что это новый турнир и другое покрытие?

– Я думаю, если бы я постоянно о нем думал, то вряд ли сейчас играл бы в финале, правда же? (улыбается). Я очень рад снова сыграть против Карлоса. Это будет сложно, я это знаю. Но я с нетерпением жду этого матча. Я всегда стараюсь ставить себя в такие ситуации, которые мне нравятся. Воскресенье на любом турнире – это что-то особенное.

Но на самом деле это вопрос, на который я не могу ответить сейчас. Это то, что ты чувствуешь непосредственно перед игрой и во время нее. Могу ответить после матча. Однако сейчас все иначе. Это будет совсем другой матч.

– Эпоху Роджера, Рафы и Новака часто называют «золотой». Сейчас вы с Карлосом выиграли шесть последних турниров Grand Slam. Как бы вы охарактеризовали вашу эру?

– Пока никак, потому что невозможно сравнивать с тем, что они сделали за 15 с лишним лет. Шесть “мэйджоров” – это всего полтора года. Это еще совсем немного.

Конечно, мы снова второй подряд финал Grand Slam играем друг против друга. И, как по мне, это здорово. Думаю, это хорошо для тенниса. Чем больше будет подобных противостояний, тем лучше, потому что зрители хотят видеть борьбу молодых игроков между собой. Мне приятно быть в такой позиции, но посмотрим, как будет в дальнейшем. Если мы сможем поддерживать это противостояние еще три-четыре года, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Посмотрим.

– Карлос выиграл несколько последних очных матчей. В прошлый раз вы были очень близки к победе. Нужно ли что-то менять в вашей игре, чтобы победить?

– Мы оба прогрессируем как игроки и как конкуренты. Конечно, пытаешься что-то изменить. Не хочешь быть предсказуемым на корте, поэтому мы подготовимся как можно лучше.

Когда ритм матча такой интенсивный, ты много действуешь на интуиции, ориентируешься на то, что чувствуешь в конкретный момент. К тому же покрытие совсем другое. Конечно Карлос – фаворит. Он дважды подряд выигрывал здесь и опять сыграет в финале. Его очень сложно обыграть на траве. Но мне нравятся такие вызовы. Мне нравится играть, смотреть, на что я способен и чего могу достичь.

– Какими были первые дни после поражения в финале Ролан Гаррос?

– На каждом Шлеме ты тратишь очень много энергии – и физической, и ментальной. Я люблю после этого просто вернуться домой, провести время с семьёй, друзьями, немного отдохнуть и заняться привычными делами. Именно это я и сделал.

У нас была классная барбекю-вечеринка, мы играли в пинг-понг с друзьями. Провел два-три дня без тренировок. Потом начал готовиться к турниру в Галле, хотя там всё сложилось не так, как хотелось. Но всё равно это пошло на пользу – я провёл неделю интенсивной подготовки, которая была очень нужна, чтобы снова показывать высокий уровень.



– Помог ли вам короткий перерыв между Ролан Гарроссом и Уимблдоном? Это же самый короткий интервал среди всех “мэйджоров”.

– Если смотреть с позиции, что я в финале – то да, помог. Если бы я проиграл, то, наверное, сказал бы иначе. Каждый игрок по-разному реагирует на поражения или сложные ситуации. После Ролан Гаррос я очень много работал, возможно, даже больше, чтобы стать еще лучшим игроком.

После этого финала у меня будет немного отдыха, а потом я снова буду работать еще упорнее. Младшее поколение – даже то, что до нас – тоже догоняет. Появляются новые стили игры, и ты должен быть готов.

– Сегодня вы снова были с компрессионным рукавом. Как чувствует себя локоть? Может ли это быть проблемой в воскресенье?

– Никаких проблем в воскресенье. Как я уже говорил после матча с Шелтоном – нет никаких оправданий. Мы очень хорошо справляемся с этой небольшой проблемой. Гораздо больше я волновался именно в матче против Бена в четвертьфинале. Сегодня я уже чувствовал себя хорошо. Утренняя разминка прошла нормально, так что забот нет.

– Вы уже пятый раз подряд победили Новака Джоковича. Что помогло вам изменить ход очных противостояний?

– Я начал играть против Новака еще когда был очень молодым. Тогда главным было набраться опыта, пройти процесс обучения, потому что то, что ты можешь получить в матче, невозможно воспроизвести на тренировках. Для меня каждая встреча с ним – и не только с ним, были и другие игроки, с которыми мне было очень трудно в начале карьеры – это возможность учиться. Ты пытаешься понять, что они делают хорошо и где могут иметь проблемы.

Хотя, честно говоря, с Новаком очень сложно найти места, где он может иметь трудности. Но когда ты физически становишься сильнее, это помогает: ты не спешишь завершить розыгрыши быстро, можешь комфортнее чувствовать себя в длинных розыгрышах. В целом я стал меньше спешить.

Но в то же время, это всегда очень сложно – играть против Новака. Всегда волнуешься перед матчем. Сегодня было так же. Но я наслаждаюсь такими моментами, потому что они особенные.



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