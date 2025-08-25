US Open. Дрэйпер в трехчасовом поединке одолел “квалифаера”, Фонсека и еще четыре теннисиста одержали дебютные победы на турнире

Первые результаты второго игрового дня в мужской сетке Открытого чемпионата США
Нью-Йорк, США • 24 августа – 7 сентября • хард • $35,632,800
Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Федерико Агустин Гомес (Аргентина, Q) 6:4, 7:5, 6:7(7), 6:2
Зизу Бергс (Бельгия) – Цзэн Чжунсинь (Китайский Тайбэй) 6:3, 6:4, 6:3
Жуан Фонсека (Бразилия) – Миомир Кецманович (Сербия) 7:6(3), 7:6(5), 6:3
Кэмерон Норри (Великобритания) – Себастьян Корда (США) 7:5, 6:4 отказ
Ллойд Харрис (ЮАР, Q) – Себастиан Баэс (Аргентина) 6:3, 7:5, 6:4
Адам Уолтон (Австралия) – Уго Умбер (Франция, 22) 6:4, 7:6(4), 5:7, 6:1
Мартин Дамм (США, Q) – Дарвин Бланч (США, WC) 6:3, 6:4, 6:4
Коулмэн Вонг (Гонконг, Q) – Александар Ковачевич (США) 6:4, 7:5, 7:6(4)
Рафаэль Колиньон (Бельгия) – Даниэль Элахи Галан (Колумбия, LL) 6:4, 6:4, 6:4
• Полуфиналист прошлогоднего US Open Джек Дрэйпер стартовал на турнире с трехчасовой победы над “квалифаером”. Британец подал 14 эйсов, допустил 5 двойных ошибок (у Гомеса – 15 подач навылет и 6 двойных), проиграл два гейма на своей подаче и сделал шесть брейков. Во втором круге Дрэйпер сыграет против бельгийца Зизу Бергса (№48 АТР), которого дважды обыграл в 2022 году.
• 19-летний Жуан Фонсека дебютировал в основной сетке Открытого чемпионата США. Бразильский теннисист затратил на победу 2,5 часа игрового времени, подав 14 эйсов и сделав четыре брейка (проиграл два гейма на своей подаче).
• Помимо Жуана Фонсеки первые победы в основной сетке US Open одержали: австралиец Адам Уолтон, американец Мартин Дамм и бельгиец Рафаэль Коллиньон и Коулман Вонг из Гонконга.