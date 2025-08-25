US Open. Дрэйпер в трехчасовом поединке одолел “квалифаера”, Фонсека и еще четыре теннисиста одержали дебютные победы на турнире

Первые результаты второго игрового дня в мужской сетке Открытого чемпионата США



Нью-Йорк, США • 24 августа – 7 сентября • хард • $35,632,800

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Федерико Агустин Гомес (Аргентина, Q) 6:4, 7:5, 6:7(7), 6:2

Зизу Бергс (Бельгия) – Цзэн Чжунсинь (Китайский Тайбэй) 6:3, 6:4, 6:3

Жуан Фонсека (Бразилия) – Миомир Кецманович (Сербия) 7:6(3), 7:6(5), 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания) – Себастьян Корда (США) 7:5, 6:4 отказ

Ллойд Харрис (ЮАР, Q) – Себастиан Баэс (Аргентина) 6:3, 7:5, 6:4

Адам Уолтон (Австралия) – Уго Умбер (Франция, 22) 6:4, 7:6(4), 5:7, 6:1

Мартин Дамм (США, Q) – Дарвин Бланч (США, WC) 6:3, 6:4, 6:4

Коулмэн Вонг (Гонконг, Q) – Александар Ковачевич (США) 6:4, 7:5, 7:6(4)

Рафаэль Колиньон (Бельгия) – Даниэль Элахи Галан (Колумбия, LL) 6:4, 6:4, 6:4

• Полуфиналист прошлогоднего US Open Джек Дрэйпер стартовал на турнире с трехчасовой победы над “квалифаером”. Британец подал 14 эйсов, допустил 5 двойных ошибок (у Гомеса – 15 подач навылет и 6 двойных), проиграл два гейма на своей подаче и сделал шесть брейков. Во втором круге Дрэйпер сыграет против бельгийца Зизу Бергса (№48 АТР), которого дважды обыграл в 2022 году.

• 19-летний Жуан Фонсека дебютировал в основной сетке Открытого чемпионата США. Бразильский теннисист затратил на победу 2,5 часа игрового времени, подав 14 эйсов и сделав четыре брейка (проиграл два гейма на своей подаче).

• Помимо Жуана Фонсеки первые победы в основной сетке US Open одержали: австралиец Адам Уолтон, американец Мартин Дамм и бельгиец Рафаэль Коллиньон и Коулман Вонг из Гонконга.

