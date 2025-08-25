С хет-триком Захарова. Сокол сыграл второй контрольный поединок

ХК «Сокол». Виктор Захаров

В рамках подготовки к новому сезону киевский «Сокол» одержал вторую победу в контрольном матче против сборной клубов Украины, которую представляли игроки «Кэпиталз», «Шторма», а также хоккеисты без действующих контрактов.

Как и первый спарринг межсезонья, закончился в пользу «Сокола» с таким же самым результатом – 5:3. Героем встречи стал опытный Виктор Захаров, забросивший три шайбы.

Контрольный матч

«Сокол» (Киев) – сборная клубов – 5:3 (2:1, 3:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – Щербак (больш.). 1:1 – Захаров (Савчук). 2:1 – Бородай (В.Мазур, Горлушко). 2:2 – Пономарев (Разумов, Лапко). 2:3 – Куцевич (больш.). 3:3 – В.Мазур (Чердак, Тищенко – больш.). 4:3 – Захаров (Толстушко, Римар). 5:3 – Захаров (Бородай).

«Сокол»: Макаренко (Петров); Янишевский – Н.Полоницкий, С.Тимченко – Захаров – Бородай; Рымар – Толстушко, Чердак – В. Мазур – Д. Тищенко; Савчук – Горлушко, М.Жеребко – Качан – Цюра; Бурдаков – Д. Жеребко – Калсин; Ромащенко; Якубинский.

