Пафос – Црвена Звезда. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Квалификации Лиги чемпионов

В квалификации Лиги чемпионов настал решающий момент для "Пафоса" и "Црвены Звезды": кипрский дебютант еврокубков уверенно прошел предыдущих соперников и теперь стоит за шаг от исторического выхода в групповой этап, тогда как сербский клуб оказался в сложной ситуации после домашнего поражения.

3.50 3.80 2.02 Узнать больше

Матч состоится во вторник, 26 августа. Начало – в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол.

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча Пафос – Црвена Звезда Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.

www.ua-football.com