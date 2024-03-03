Днепр уверенно обыграл Черкасских Мавп и стал четвертым полуфиналистом Кубка Украины

Лидер Суперлиги FAVBET в Финале четырех сразится со Старым Луцком

Днепр обыграл Черкасских Мавп в последнем поединке четвертьфинальной стадии Кубка Украины по баскетболу-2023/24 — 90:70.

Несмотря на убедительный итоговый счет, большая часть матча прошла в конкурентной борьбе. На большой перерыв хозяева ушли с незначительным преимуществом (41:38).

Мавпы сражались на равных вплоть до последней четверти, в которой Днепр совершил мощный рывок и в итоге победил с гандикапом в +20 очков.

В финале четырех Днепр сыграет со Старым Луцком. Другую полуфинальную пару составят Киев-Баскет и Прометей. Обе встречи пройдут в Киеве 9 марта. На следующий день состоится финал Кубка.

Кубок Украины по баскетболу 2023/24. 1/4 финала

Днепр — Черкасские Мавпы — 90:70 (25:21, 16:17, 20:21, 29:11)

Днепр: Тимофеенко (28 + 8 подборов + 6 передач), Сорочан (14), Дубоненко (10), Горобченко (9 + 12 передач + 6 подборов), Закурдаев (9), Сипало (9), Бондарчук (8 + 4 передачи), Колдомасов (3)

Черкасские Мавпы: Бун (21 + 7 подборов + 4 перехвата), Тищенко (12 + 11 подборов), Далкорт (9 + 4 подбора + 4 передачи), Новиков (8), Агафонов (8 — 3 потери), Марченко (5), Руслов (4), Кузнецов (3), Назаренко (2)

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