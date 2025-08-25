Тото Вольфф: Я ненавидел вести переговоры с Льюисом

Руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал, что не любил вести переговоры с Льюисом Хэмилтоном о продлении контракта. По его словам, такие переговоры всегда превращались в проблему, приводившую к разногласиям.

«Переговоры всегда усложняются, когда их приходится вести с вашим союзником, с кем-то, чьи цели очень близки к твоим, – рассказал Тото Вольфф в интервью Formula.hu. – Например, для нас с Льюисом переговоры всегда были проблемой.

Мы с ним много лет были друзьями, соглашались со всем на 100%, делились личной жизнью и всем остальным. Но затем наступал двухмесячный период переговоров, который мы оба ненавидели. Почему? Потому что в такой ситуации могут возникать разногласия.

В конце концов, мы изменили подход и наняли людей, которые делали эту работу за нас. В итоге все вопросы удавалось уладить за несколько дней.

Со всеми гонщиками сложно вести переговоры. С одной стороны, ты хочешь сохранить с ними хорошие отношения. С другой стороны, переговоры бывают сложными, особенно когда вторая сторона – эмоциональный спортсмен, который не имеет дело с контрактами каждый день».

