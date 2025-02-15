Чайки отправили синих домой с пустыми руками. Брайтон – Челси 3:0. Обзор матча

Подопечные Марески в первом тайме контролировали мяч на уровне 72% и нанесли 6 ударов, но ни разу не попали в створ. Впрочем, хозяева отличились дважды еще до перерыва, несмотря на игровое преимущество соперника. Во второй половине встречи "чайки" поставили точку, создав еще немало шансов.

"Альбион" поднялся на 8-ю строчку (37 очков). 22 февраля коллектив поедете к "Саутгемптону". "Синие" остаются четвертыми (43 балла). Впереди гостевой поединок с "Астон Виллой".

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Смотрите обзор матча 25 тура АПЛ

Брайтон. Амекс Стедиум

Брайтон – Челси 3:0

Голы: Митома, 27, Минте, 38, 63

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