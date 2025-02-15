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Футбол

Чайки отправили синих домой с пустыми руками. Брайтон – Челси 3:0. Обзор матча

Чайки отправили синих домой с пустыми руками. Брайтон – Челси 3:0. Обзор матча

    • Подопечные Марески в первом тайме контролировали мяч на уровне 72% и нанесли 6 ударов, но ни разу не попали в створ. Впрочем, хозяева отличились дважды еще до перерыва, несмотря на игровое преимущество соперника. Во второй половине встречи "чайки" поставили точку, создав еще немало шансов.

    "Альбион" поднялся на 8-ю строчку (37 очков). 22 февраля коллектив поедете к "Саутгемптону". "Синие" остаются четвертыми (43 балла). Впереди гостевой поединок с "Астон Виллой".

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    • Смотрите обзор матча 25 тура АПЛ

    Брайтон. Амекс Стедиум

    Брайтон – Челси 3:0

    Голы: Митома, 27, Минте, 38, 63

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