Джеймс Ваулз: Мы инвестируем в борьбу за титулы

Руководитель Williams Джеймс Ваулз на презентации новой машины FW47 рассказал об изменениях, которые происходят в команде, и ещё раз подчеркнул, что о победах в 2025-м речь не идёт, но главная цель Williams остаётся неизменной – борьба за титулы.

Джеймс Ваулз: «Вы увидите, что команда продолжает прогрессировать, но я всегда говорил, что наше внимание сосредоточено на 2026-м, 2027-м и 2028-м, и мы действуем в соответствии с этими планами.

В этом году у нас произошли огромные изменения в инфраструктуре. Если раньше в команде работало 700 человек, то сейчас число сотрудников превысило 1050, и мы ещё не закончили нанимать новых. У нас очень многое в планах, но вся эта работа происходит за кулисами и не видна со стороны.

Я хочу убедиться, что мы добьёмся результатов не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Мы должны быть уверены, что сможем бороться за титулы. Да, на это потребуется больше времени, но именно в это мы инвестируем. Этот год должен получиться хорошим для команды».

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