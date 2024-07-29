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Футбол

Официально: Варан пополнил состав новичка Серии А

Будет помогать Фабрегасу

Официально: Варан пополнил состав новичка Серии А

Фото: Комо

    • Итальянский "Комо" официально объявил о подписании защитника Рафаэля Варана. 31-летний футболист присоединился к клубу в статусе свободного агента. Контракт подписан сроком на 2 года.

    Команду возглавляет Сеск Фабрегас. Ранее к "Комо" присоединились такие известные игроки как форвард Андреа Белотти, голкипер Пепе Рейна и защитник Альберто Морено.

    Последним клубом Варана был "Манчестер Юнайтед". В сезоне 2023/24 годов защитник провел 32 матча во всех турнирах и сумел забить 1 гол.

    "Комо" сыграет в Серии А впервые с сезона 2002/03. К "элите" клуб поднялся благодаря 2-му месту прошлого сезона в Серии В.

    www.ua-football.com

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