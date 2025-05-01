Иноуэ, Баколе, Альварес, Радченко. Лучшие боксерские поединки в мае

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

Апрель порадовал поклонников бокса напряженными и интересными противостояниями, в том числе в супертяжелом весе. Выхрист одолел опытного американца Букера, Джойс и Хргович устроили зрелище в Британии. Джарон Эннис отобрал титул у Станиониса, а Юбенку и Бенну даже пояс чемпиона не понадобился, чтобы впечатлить зрителей и болельщиков.

Май в этом плане ничем не уступает своему предшественнику, однако запомнится одной особенностью. Дело в том, что в этом месяце большинство крутых поединков состоятся в период с 1 по 4 мая. Дальше придется выбирать из того, что нам организовали промоутеры.

1 мая, Претория (ЮАР)

Кевин Лерена (30–3, 14 KO) – Сергей Радченко (11–7, 5 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во втором тяжелом весе (до 101,6 кг)

2 мая, Нью-Йорк (США)

Райан Гарсия (24–1, 20 KO) – Роландо Ромеро (16–2, 13 KO). Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA World в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Девин Хейни (31–0, 15 KO) – Хосе Рамирес (29–2, 18 KO). Рейтинговый бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)

Теофимо Лопес (21–1, 13 KO) – Арнольд Барбоса (32–0, 11 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)

3 мая, Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Сауль Альварес (62–2–2, 39 KO) – Уильям Скалл (23–0, 9 KO). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг)

Баду Джек (28–3–3, 17 KO) – Райан Розицки (20–1–1, 19 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе (до 90,7 кг)

Бруно Сураче (26–0–2, 5 KO) – Хайме Мунгия (44–2, 35 KO). Рейтинговый бой во втором среднем весе (до 76,2 кг)

Мартин Баколе (21–2, 16 KO) – Эфе Аджагба (20–1, 14 KO). Рейтинговый бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

4 мая, Лас-Вегас (США)

Наоя Иноуэ (29–0, 26 KO) – Рамон Карденас (26–1, 14 KO). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг)

Рафаэль Эспиноса (24–0, 20 KO) – Эдвард Васкес (17–2, 4 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе (до 57,2 кг)

10 мая, Сан-Диего (США)

Эмануэль Наваррете (39–2–1, 32 KO) – Чарли Суарес (18–0, 10 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг)

Заур Абдуллаев (20–1, 12 KO) – Рэймонд Мураталья (22–0, 17 KO). Претендентский бой по версии IBF в легком весе (до 61,2 кг)

13 мая, Бродбич (Австралия)

Джей Опетая (27–0, 21 KO) – Клаудио Скуэо (17–0, 9 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе (до 90,7 кг)

17 мая, лондон (Англия)

Джонни Фишер (13–0, 11 KO) – Дэвид Аллен (23–7–2, 18 KO). Рейтинговый бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

24 мая, Осака (Япония)

Анджело Лео (25–1, 12 KO) – Томоки Камеда (41–5, 23 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе (до 57,2 кг)

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