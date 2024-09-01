Экс-чемпион мира Нельсон назвал самый тяжелый бой в профи-карьере Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон назвал самый тяжелый бой в карьере чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика.

«Я думаю, что Тайсон дал Усику самый тяжелый бой. Он имел куда больше проблем, чем в бою, когда Дюбуа ударил его ниже пояса. Тайсон был тогда в форме, но Усик нашел в себе силы. Думаю в реванше будет то же самое. Время Тайсона уже истекает», – сказал Нельсон.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Тимоти Брэдли поделился ожиданиями от боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

sport.ua