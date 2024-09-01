Даниэль Риккардо: Борьба будет напряжённой

Даниэль Риккардо квалифицировался 12-м в Монце, а его напарник Юки Цунода выбыл из борьбы уже в первой сессии…

Даниэль Риккардо (12-й): «Я вполне доволен быстрым кругом, мне не показалось, что можно было добиться большего. После утренней тренировки я знал, что пройти в финал будет непросто, но в итоге оказался совсем близок к десятке.

Результаты от восьмого до 20-места очень плотные, борьба в гонке будет напряжённой. С нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы отыграться».

Юки Цунода (16-й): «В пятницу мы серьёзно уступали, потом с каждой сессией прибавляли, сокращая отставание, но этого оказалось недостаточно.

Я расстроен тем, что мы не смогли со всем разобраться, что остались непонятные моменты с машиной. В целом, я доволен своим кругом, но недоволен нехваткой скорости. Наши машины немного отличаются, что поможет нам сделать выводы».

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