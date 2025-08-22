Чигарини: Не удивлюсь, если Льюис позвонит Феттелю

Болельщики, которые следят за Формулой 1 хотя бы последние десять лет, вероятно, помнят неприятный инцидент, произошедший в боксах Ferrari во время Гран При Бахрейна 2018 года. Тогда довольно серьёзную травму получил Франческо Чигарини, один из механиков Скудерии, и в то время об этом происшествии и его последствиях автоспортивная пресса подробно рассказывала.

Чигарини, который уже не работает в Скудерии, в эфире Sky Italia сравнил нынешнюю ситуацию Льюиса Хэмилтона с ранним периодом сотрудничества Себастьяна Феттеля с итальянской командой.

Четырёхкратный чемпион мира выступал за Скудерию с 2015 года после более чем успешного сотрудничества с Red Bull Racing и, конечно, был намерен добиться новых успехов, но уже за рулём красных машин. Однако осуществить эту мечту ему не удалось.

Сейчас, десять лет спустя, у Льюиса Хэмилтона в Ferrari тоже явные сложности, и Чигарини считает, что в том числе они связаны с попытками адаптироваться к настройкам, которые использует Шарль Леклер.

«Леклер предпочитает, чтобы машина была очень точно настроена, но при этом её задняя часть должна быть очень свободной, что требует от гонщика очень точно чувствовать все нюансы поведения машины, – объяснил Чигарини. – Когда Феттель пытался скопировать подобный подход к настройкам (предпочтения Кими Райкконена были в чём-то сравнимы с тем, как настраивает свою машину Леклер), он выглядел, словно начинающий гонщик. Полагаю, именно это сейчас происходит с Хэмилтоном. И я бы даже не удивился, если бы Льюис позвонил Феттелю в попытках разобраться в этой ситуации».

Впрочем, Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari, полагает, что со стороны проблемы Хэмилтона кажутся несколько преувеличенными, чему способствует склонность британского гонщика к самокритике и драматизации происходящего.

В любом случае вряд ли ситуацию удастся существенно изменить в этом сезоне, и все надежды Льюис связывает с 2026 годом.

«У нас есть все необходимые ингредиенты, чтобы бороться за победы и чтобы выиграть чемпионат», – заявил Хэмилтон после Гран При Венгрии.

