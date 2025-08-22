Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Лапин

Директор команды Александра Усика Сергей Лапин сообщил, что британскому боксеру Мозесу Итауме пока рано выходить на бой против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Я думаю, что бой против Усика – плохой для Итаумы, у этого парня прекрасное будущее.

Да, он провел классный последний бой против Уайта, но Мозесу нужны еще поединки против топовых соперников. Возможно, Кабайел, возможно, Паркер. Также есть Фабио Вордли, Баходир Жалолов. Есть много вариантов», – отметил Лапин.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

