Рок-звезда и джентльмен. Свен-Йоран Эрикссон попробовал в жизни и карьере все

76 лет настоящей жизни

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"Я хочу, чтобы в итоге люди сказали, что я был хорошим человеком", – сказал Свен-Йоран Эрикссон в фильме, снятом о нем Amazon Prime незадолго до его кончины. "Чтобы запомнили меня как положительного человека". Таким мы его и запомним. Запомним и слова: "Не будьте грустными. Улыбайтесь. Заботьтесь о себе и о своей жизни. И живите".

Эрикссон запомнится как раз человеком и тренером, который жил. Не хмурым стратегом, помешанным на футболе и ничего не видящим, кроме него. А человеком, успевавшим уделить внимание всему – и футболу, и отдыху на природе, и бурной личной жизни (на которой английская пресса сделала тонны материала), и страсти к старому вину.

Дэвид Бекхэм привез ему в начале лета шесть бутылок дорогого вина годов выпуска, совпадающих со знаковыми годами для него. Годом рождения, годом начала тренерской работы, годом первого трофея и т.д. И Свеннис, как его называли друзья, с радостью принял подарок.

Причем венцом своей карьеры, да и карьеры любого тренера, он считал сборную Англии. Престижнее, как он считал, работы в футболе нет. Тем более, что он был первым иностранцем, удостоившимся подобной чести.

Хотя еще он мечтал тренировать "Ливерпуль" за который давно болел. Его мечту легендарный клуб осуществил, пригласив тренировать в марте на матч его легенд. Заполненный "Энфилд" устроил овацию тренеру, не имевшему к нему никакого отношения. Устроили такую в специальных матчах в честь него в его присутствии на заполненных стадионах и его бывшие клубы – "Сампдория", "Лацио", "Гетеборг".

Писали, что он уходил как рок-звезда. И вправду, всем бы такое прощание, такой круг почета.

Молодой методист

Карьера футболиста Эрикссона не поднялась выше глухого запасного команды Второго дивизиона Швеции. Поначалу он вообще хотел стать прыгуном на лыжах. Но после травмы отказался от этого. Играл и в хоккей. А свои футбольные команды выбирал по близости к университетам, где учился на экономиста. Да и в 27 лет стал тренером.

А вот тренерская карьера Свена (так его также называли) продлилась с 1977-го по 2019-ый год. Дома, в Италии, Португалии, Англии, Мексике, Кот-Д"Ивуаре, Китае, на Филиппинах. Причем работа настолько захватила его, что из-за экзамена на тренерских курсах он отсрочил на два дня собственную свадьбу.

Вообще-то, в начале карьеры его как раз считали теоретиком, методистом, впихивающим игроков в схемы. Потому и взяли в "Гетеборг" в 31-летнем возрасте после всего двух лет работы главным тренером в Третьем дивизионе. Там он и стал одним из первых в Европе, кто отказался от либеро, кто требовал от крайних защитников больше атаковать.

Он сам признавался, что проблемы в "Роме" происходили именно из-за маниакального желания заставить лидеров, художников быть винтиками в машине. "Меня не интересовали характеристики игроков, я только хотел построить свою игру". Из-за этого он часто ссорился с лидерами своих команд, выводил их из состава, вызывая брожение в клубах.

"Он всегда говорит о команде и никогда – об отдельных игроках, даже если они – большие таланты", – обижался легенда "Ромы" Роберто Пруццо.

"Я требовал от игроков "Ромы" агрессии, скорости, прессинга. Но не чувствовал связи. В первый год это была не моя команда". Причем не его и официально, потому что в те годы в Италии не разрешали тренировать новым иностранцам. Свеннис официально был "координатором тренировочной базы" и во время матчей сидел на трибуне.

Не нравились игрокам "Ромы" и его жесткие запреты курения, алкоголя, поздних вечеринок.

При этом еще в "Гетеборге" он приглашал психолога в команду. Да и сам был психологом. Перед финалом Кубка УЕФА-1982 взял один из победных флагов, которые грозный "Гамбург" уже развесил на улицах, и повесил в раздевалке. И больше не говорил своим игрокам ничего. "Мне не нужно было говорить. Они сами знали, что делать". И они победили.

В "Бенфике" же он назначил в свой штаб Эйсебио, которого руководство хотело выгнать. Причем ассистентом тренера вратарей. "Он сохранил свой блестящий удар, а лучшей тренировки для наших вратарей и не может быть".

Рыцарь на перепутье

Эрикссон иногда казался успешным, удачливым тренером, а иногда – лузером, неудачником. Иногда – сильным специалистом с характером, иногда – идущим на поводу, плывущим по течению. Иногда – жестким тактиком, иногда – тренером вообще без тактики, исключительно мотиватором.

Он много проигрывал – финал Кубка Чемпионов, два финала Кубка УЕФА, с "Ромой" и "Лацио" упускал Скудетто в предпоследнем туре. Со сборной Англии вылетал в четвертьфиналах крупных турниров – дважды в серии пенальти и однажды – из-за глупости Дэвида Симена против Роналдиньо. С "Лацио" должен был выиграть больше одного Скудетто и замахнуться на большее, чем четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Но ведь он и выиграл 18 трофеев. С итальянскими командами – девять, не тренируя ни дня трех главных грандов. Больше трофеев с итальянскими командами, не являющимися "Ювентусом", "Миланом" и "Интером", чем кто-либо в истории.

Ему трижды приходилось брать команды после поражений в финалах Кубка Чемпионов. "Рому" и "Сампдорию" – непосредственно после этого, "Бенфику" во второй каденции – через год. И он признавался, что всякий раз находил сытую и разбитую команду, думающую, что уже не поднимется ни на какие вершины. Но он приводил их в чувство.

"Бенфику" в первой каденции он вывел в финал Кубка УЕФА. А во второй – вернул в финал Кубка Чемпионов, где проиграл "Милану" Арриго Сакки лишь со счетом 0:1. Точнее – проиграл проклятью Белы Гуттманна. Также в целом выиграл с ней три Чемпионата Португалии. С "Сампдорией" и "Ромой" выиграл Кубок Италии и держался в лидерах Серии А.

А победа с "Гетеборгом" в Кубке УЕФА вызвала шок, ведь шведов воспринимали как любителей, не играющих в футбол серьезно.

"Рома" в итоге получила разрешение для него и заиграла. Была близка к третьему Скудетто в своей истории. Лидировала, а в предпоследнем туре играла дома против "Лечче", который уже вылетел. Но проиграла (2:3), проиграла Скудетто, и даже распространились слухи о сдаче матча пятью игроками (до сих пор ничего не нашли).

Президент клуба Дино Виола тогда сказал Свену: "Лично ты взял Скудетто". Намекая, что игроки подвели его, предали. Но швед в такое не мог поверить. Говоря лишь о самоуверенности игроков. "Они постоянно говорили, что уже взяли Скудетто. Мне нужно было вывезти их из Рима на несколько дней, изолировать. Я злился на них в перерыве, а они расслабленно говорили мне, что легко отыграются".

В его карьере вообще многое могло сложиться иначе. В "Бенфике" в 1982-ом году Совет Директоров не хотел его, орал на президента клуба Фернанду Мартинша, и тому даже пришлось сымитировать инфаркт, чтобы прекратить эти атаки. В "Фиорентине" и "Сампдории" президенты умирали во время каденции Эрикссона, и клубы начали разваливаться. В "Лацио" президент попал под суд и затем – в тюрьму.

Свеном интересовались "Ювентус", "Милан" и "Интер", даже были слухи о "Барселоне" и "Баварии". Но он был связан контрактами с другими и не хотел поступать некрасиво. Президент "Сампдории" Паоло Мантовани признал, что нарушил обещание, данное тренеру, продав Джанлуку Виалли, и что готов освободить тренера от контракта, но тот не захотел бросать команду.

Джентльмен

"Он был прямым человеком с безупречным поведением", – говорит Фабрицио Раванелли. "Потому везде его помнят положительно". "Когда я был молод, я очень часто раздражался, а он научил меня быть спокойным и относиться к людям с уважением" (Алессандро Неста). "Он был настоящим джентльменом футбола" (британский принц Уильям). "Он был фундаментальным для моего развития как игрока и человека. Я почитал его спокойствие, вежливость и уважение ко всем" (Симоне Индзаги).

"Джентльмен из другой эры. Он всегда был прямым и вежливым, всегда далеким от негатива. Он находил позитив даже в худших новостях. И он был замечательным психологом. Кто еще мог бы управлять нашей группой звезд?!" (Серджио Краньотти, бывший президент "Лацио").

"С ним было невозможно затеять спор. Даже с красным лицом от гнева он всегда тихо слушал и этим обезоруживал даже самых упрямых и грубых. Чемпион умеренности и здравого смысла" (бывший Генеральный директор "Лацио" Хулио Веласко).

"Я был никем, никому неизвестным юношей из Аргентины. Но когда я впервые пожал ему руку, не почувствовал никакой дистанции, чувствовал, что мы на одном уровне. Он не часто вмешивался, всегда был скромен и больше, чем о тактиках и схемах, заботился о создании сплоченного коллектива" (Хуан Себастьян Верон).

Он и вправду был джентльменом. Но бывал и резким. "Я не хотел фотографироваться с новым президентом "Гетеборга". Он начал каденцию прямо перед финалом Кубка УЕФА, но вел себя так, будто вся заслуга его и не позволил предыдущему руководству, сделавшему всю работу и даже закладывавшему свои дома для содержания клуба, приблизиться".

Ведь все высказывания Несты, Краньотти, Раванелли, Индзаги, Веласко – о позднем Эрикссоне. А такие, как со времен "Гетеборга" или начала работы в "Роме" – о раннем. Похоже, изменили его отношение к футболу и жизни события в "Роме" и еще более тяжелое жизненное событие – сложная операция его дочери. Ее удалось спасти, а отец начал смотреть на жизнь по-другому.

В "Фиорентине" он уже заявлял, что загонять Роберто Баджо в схемы совершенно неправильно. В "Сампдории" он вернул радость футбола Рууду Гуллиту, вырастил Кларенса Зеедорфа, Кристиана Карамбе, Энрико Кьезу, Хуана Себастьяна Верона, Владимира Юговича. Построил команду, которую считали даже более сильной, чем чемпиона Италии-1990/91. Хотя взял лишь третье место и Кубок.

Ну а его "Лацио" был замечательной командой. Лучшей в истории клуба. Взял второе Скудетто в своей истории. Сделав невозможное – отыграв девятиочковое отставание от "Ювентуса". "Юве" ведь такие сам отыгрывает, но никогда не выпускает. Также "орлы" выиграли два Кубка и два Суперкубка Италии, Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА.

Верон, Недвед, Михайлович, Неста. Алмейда, Манчини, Панкаро, Станкович, Салас, Консейсау, Раванелли, Сенсини, Негро, Коуту, Виери, Симеоне, Фавалли, Бокшич, Симоне Индзаги, Креспо, Клаудио Лопес. Держать такую орду в узде мог лишь Эрикссон. Новый Эрикссон. Да и он не держал в узде, а строил коллектив на взаимном уважении.

При всех изначальных проблемах со звездами, в итоге в его командах выросли Баджо (вытащенный после тяжелой травмы колена), Зеедорф, Карамбе, Верон, Неста. В "Сампдории" он вначале ссорился с Роберто Манчини, указывавшим в клубе всем – и кладовщикам, и поварам, и водителям, но затем они так поладили, что Роберто пришел к нему в "Лацио". Да и Пруццо в итоге пришел к нему в "Фиорентину".

Да и насчет сборной Англии следует вспомнить, что сразу перед его приходом и тремя четвертьфиналами подряд на крупных турнирах Англия не вышла из группы на Евро-2000. А сразу после его ухода – не вышла на Евро-2008 вообще. То есть он принес улучшение. И одну из величайших побед сборной – 5:1 в гостях над Германией в Отборе на Чемпионат Мира-2002.

Он точно оставил заметный след в футболе и в жизни футболистов. И несомненно заслужил прощание рок-звезды, которое получил. Несомненно заслужил баннер, который вывесил на вчерашнем матче "Лацио" болельщик: "Мистер Свен, ты дал мне очень счастливое детство".

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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