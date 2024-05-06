Президент ПСЖ — о матче полуфинала ЛЧ: Пожалуй, это самый важный поединок с момента моего прихода

ПСЖ готовится к важнейшему матчу в истории клуба
"Пари Сен-Жермен" будет иметь шанс выйти в свой второй в истории клуба финал Лиги чемпионов УЕФА, когда во вторник будет принимать дортмундскую "Боруссию" во втором матче полуфинала.
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи накануне этого поединка поддержал свою команду:
"Я очень горжусь нашей командой, независимо от результата завтрашнего матча. Завтра мы представляем Париж, а также Францию и всех наших болельщиков со всего мира.
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Это, пожалуй, самый важный матч с момента моего прихода на пост президента, поскольку это будет первый полуфинал Лиги чемпионов перед моими поклонниками".
Напомним, что поединок "ПСЖ" — "Боруссия Д" состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.