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Футбол

Президент ПСЖ — о матче полуфинала ЛЧ: Пожалуй, это самый важный поединок с момента моего прихода

ПСЖ готовится к важнейшему матчу в истории клуба

Президент ПСЖ - о матче полуфинала ЛЧ: Пожалуй, это самый важный поединок с момента моего прихода

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    • "Пари Сен-Жермен" будет иметь шанс выйти в свой второй в истории клуба финал Лиги чемпионов УЕФА, когда во вторник будет принимать дортмундскую "Боруссию" во втором матче полуфинала.

    Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи накануне этого поединка поддержал свою команду:

    "Я очень горжусь нашей командой, независимо от результата завтрашнего матча. Завтра мы представляем Париж, а также Францию и всех наших болельщиков со всего мира.

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    Это, пожалуй, самый важный матч с момента моего прихода на пост президента, поскольку это будет первый полуфинал Лиги чемпионов перед моими поклонниками".

    Напомним, что поединок "ПСЖ" — "Боруссия Д" состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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