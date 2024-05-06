Янник Синнер: «На Ролан Гаррос я буду играть, если буду чувствовать себя на все 100%»

Вторая ракетка мира рассказал журналистам о своем физическом состоянии

22-летний итальянец не сыграет на домашнем «Мастерсе» в Риме, но накануне старта соревнований он посетил пресс-конференцию на турнире. Накануне на «Мастерсе» в Мадриде Синнер досрочно завершил борьбу из-за проблем со здоровьем. Вдаваться в подробности, о каком именно повреждении идет речь, Янник не стал, отметив, что ему важно полностью восстановиться и не ухудшать свое состояние.

«Некоторые травмы можно предотвратить, некоторые — нет. Мы уже проделали большую работу, потому что в прошлом году я отыграл целый сезон без травм, и в этом сезоне пока также. В Монте-Карло организм хорошо отреагировал, хотя я был немного уставший. Мне нравится играть на турнирах постоянно, я был первым, кто сказал: «Давайте попробуем поиграть и здесь, в Риме». Я не считаю это поражением, вот и все».

Теннисист пояснил, что после Монте-Карло он пять дней не касался ракетки и чувствовал себя хорошо. В Мадриде, однако, «были дни, когда я чувствовал боль, а были дни, когда было лучше. В матче с Котовым я чувствовал достаточно боли, за день до матча с Хачановым снова стало лучше. Однако я знал, что что-то не так».

«Мы сделали МРТ и увидели, что что-то не на 100% в порядке. Я вернулся в Монако, мы сделали еще несколько тестов, которые заставили меня принять это нелегкое решение: я должен пропустить самый особенный турнир года для меня. Я должен принять это, даже если это причиняет боль мне и многим болельщикам».

«Теперь у меня будет период, когда я не буду играть. Нам надо посмотреть, в каком состоянии я буду на следующей неделе. Подготовка к Ролан Гаррос явно не будет оптимальной, мы сделаем всё возможное, чтобы приехать туда в лучшей для соревнований форме. Но играть на турнире Grand Slam без матчей в Риме нелегко. На Ролан Гаррос я поеду, если буду чувствовать себя на 100% готовым. Если будет доля сомнений, тогда уже будем смотреть».

«Сначала мы думали, что это не такая уж и серьезная проблема, но с МРТ мы увидели, что что-то не на 100% в порядке. Однако у нас все под контролем. Если я не восстановлюсь на все 100%, я еще на некоторое время буду оставаться без выступлений. Лечение тела гораздо важнее всего остального. Если бы мне пришлось вернуться назад, я бы все равно не знал, что мне надо сделать лучше или иначе. Поэтому я просто надеюсь, что я выздоровею как можно быстрее и вернусь сильнее, чем раньше».

btu.org.ua