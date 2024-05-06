Днепр-1 обыграл Динамо в матче женского чемпионата Украины

Динамо уступило СК Днепр-1 в матче 7 тура второго этапа женского чемпионата Украины по футболу сезона-2023/24 в группе «Выбывание».
Поединок завершился со счетом 3:2. После этой победы днепрянки обошли киевский клуб в турнирной таблице. Отметим, что обеим командам не грозит вылет.
Турнирная таблица
Чемпионат Украины по футболу среди женщин 7 тур, 6 мая Группа «Выбывание»
Динамо Киев — Днепр-1 2:3 (1:1)
Гол:1:0 — 4 Мироненко, 1:1 — 24 Борисюк, 1:2 — 70 Аилинкий, 1:3 — 79 Левицкая, 2:3 — 90+2 Мироненко
Удаление: Степанец 22'
Накануне Верес уступил Мариуполю.
Женский чемпионат Украины сезона-2023/24 досрочно выиграла Ворскла .