Днепр-1 обыграл Динамо в матче женского чемпионата Украины

Динамо уступило СК Днепр-1 в матче 7 тура второго этапа женского чемпионата Украины по футболу сезона-2023/24 в группе «Выбывание».

Поединок завершился со счетом 3:2. После этой победы днепрянки обошли киевский клуб в турнирной таблице. Отметим, что обеим командам не грозит вылет.

Турнирная таблица

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 7 тур, 6 мая Группа «Выбывание»

Динамо Киев — Днепр-1 2:3 (1:1)

Гол:1:0 — 4 Мироненко, 1:1 — 24 Борисюк, 1:2 — 70 Аилинкий, 1:3 — 79 Левицкая, 2:3 — 90+2 Мироненко

Удаление: Степанец 22'

Накануне Верес уступил Мариуполю.

Женский чемпионат Украины сезона-2023/24 досрочно выиграла Ворскла .

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