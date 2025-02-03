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Теннис

Клуж-Напока. Снигур получила первую соперницу в основной сетке

На турнире WTA 250 в Клуж-Напоке завершились матчи квалификации

Клуж-Напока, Румыния • 3-9 февраля • хард (зал) • $275,094
Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Дарья Снигур (№131 WTA), которая ранее сегодня победила в финальном раунде отборочного этапа, в первом круге сыграет против американки Кэролайн Доулхайд (№81 WTA).

Отметим, что Доулхайд проиграла в своих двух предыдущих матчах: во втором круге Australian Open (украинке Элине Свитолиной) и на старте турнира WTA 250 в Сингапуре.

 
Фото: Getty Images.
btu.org.ua

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