Клуж-Напока. Снигур получила первую соперницу в основной сетке

На турнире WTA 250 в Клуж-Напоке завершились матчи квалификации
Клуж-Напока, Румыния • 3-9 февраля • хард (зал) • $275,094
Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Дарья Снигур (№131 WTA), которая ранее сегодня победила в финальном раунде отборочного этапа, в первом круге сыграет против американки Кэролайн Доулхайд (№81 WTA).
Отметим, что Доулхайд проиграла в своих двух предыдущих матчах: во втором круге Australian Open (украинке Элине Свитолиной) и на старте турнира WTA 250 в Сингапуре.
Фото: Getty Images.
btu.org.ua