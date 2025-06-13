Камбосос выходит на очередной титульный бой. Однако шансов – минимум

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Камбосос

14 июня в Нью-Йорке, США, состоится поединок за звание чемпиона мира в первой полусредней весовой категории между американцем Ричардсоном Хитчинсом (19–0,7 КО) и австралийцем Джорджем Камбососом (22–3, 10 КО). Поединок, в котором Камбосос может стать 2-кратным чемпионом мира по профессиональному боксу. Однако рискует получить еще одно поражение в важном противостоянии.

Камбосос почти сразу получил титульный шанс. Хитчинсу не хватает как раз таких имен в рекорде

Джордж Камбосос дебютировал в первой полусредней категории три месяца назад. Весной 2025-го австралиец встретился с Джейком Вилли и победил того решением судей, однако поединок сложился непросто.

Камбосос хорошо начал и несколько раз донес тяжелые удары по сопернику. Но потом тот приноровился и начал отвечать. А Джордж не нашел, как доносить те же попадания и в дальнейшем. Все закончилось безоговорочной, но сложной победой Джорджа и выходом его на титульный бой.

Да, такие дела могут выглядеть странно. Человек только дебютировал, а уже претендует на титул. Однако в целом ничего невероятного здесь нет. Как ни крути, но Камбосос обладает статусом. Он – бывший абсолютный чемпион и человек, побеждавший чемпиона этой же категории – Теофимо Лопеса. Чемпион выбрал его для защиты, поэтому никаких правовых проблем здесь нет.

Хитчинса тоже можно понять. Кого побеждал Ричардсон? В 2023 году Хосе Сепеду. Хорошее имя, но не более того. В 2024-м – Густаво Лемоса. Аргентинец был на тот момент непобежденным бойцом, но нельзя сказать, что Лемос – топовый боксер. Ричардсон перебоксировал его на классе. С Лиамом Паро было больше проблем. Он все же был чемпионом на момент поединка, да и является в целом неудобным левшой. Однако и его Ричардсон победил.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Хорошие достижения, титул и имена, но ничего звездного. Камбосос – не на много лучше каждого из этих спортсменов, но имя у него громче. Бывший абсолютный чемпион, звезда в Австралии и известный боксер в Америке. Записать такую победу себе в актив точно полезно для Ричардсона.

Но будет ли это настолько просто, как кажется многим? Все же Лиам Паро создал для Хитчинса немало проблем. Неоднократно пробивал того акцентированными ударами и получил немало эпизодов. Победа разделенным решением судей – первая с 2020 года для американца. До этого он исключительно уверенно побеждал оппонентов – досрочно или единогласными решениями судей.

Джордж – точно не самый простой из соперников. Он многоударен, активен и уверен в себе. Когда вы вообще видели, чтобы Камбосос сдавался? А в бою против Ломаченко его сломал удар по туловищу. Хэйни два поединка колотил австралийца, но так и не смог одержать досрочную победу из-за отказа визави. Теофимо Лопес имел отличные моменты в конце встречи, но дожать потерявшего силы соперника не смог.

Теперь Камбосос – в более комфортной для себя категории. По его словам, в первой полусредней Джордж чувствует себя сильнее, выносливее, активнее и лучше переносит удары оппонента. Так что, ждать сюрприза? Вряд ли.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Кто фаворит?

Джордж Камбосос – огромный аутсайдер противостояния. На его победу можно поставить с коэффициентом 8.00. На победу Ричардсона Хитчинса – с коэффициентом 1.08. Огромный разрыв понятен. Сколько бы Джордж ни рассказывал о силе, есть объективные показатели. Например, он меньше соперника. И ниже, и имеет более короткие руки. Австралиец попытался рассказать оппоненту на дуэли взглядов, что тот выглядит худым. Возможно, но Хитчинс наберет перед боем и будет еще и ощутимо тяжелее. Камбососу будет сложно с этим.

Ричардсон тоже заигрывается. Говорит, что будет делать против оппонента то, что любит больше всего: драться в центре ринга. Но когда он в последний раз дрался в центре ринга? Сложно вспомнить. Да и не нужно это ему. Драка и размены на ближней – территория Камбососа. Он там директор и глава, а не соперник.

Хитчинс быстрее, точнее оппонента. Имеет лучшие навыки, умеет доносить различные удары под разными углами. Загнать такого в угол и ударить больно – сложно. А Камбосос испытывал с этим проблемы даже против Вилли, который является просто большим и сильным парнем, не более.

Как раз в этом и заключается план и надежда Камбососа на бой. Заставить Ричардсона драться и пустить австралийца как можно ближе к себе. Не факт, что это сработает – возможно, Хитчинс будет точнее и там. Однако на ближней и средней дистанциях для Джорджа открывается больше пространства для реализации. А значит, и больше шансов.

Во всех остальных случаях австралиец, вероятно, проиграет. Он не такой быстрый, не такой меткий. Не такой техничный, как оппонент. Он никогда не умел боксировать на высоких скоростях, кроме, как в бою против Теофимо Лопеса. И вряд ли научился за последние три месяца.

Однако, на удивление, имея такие минусы, Джордж не впервые получает титульный шанс и титульный бой. А в боксе бывает всякое, и даже в полностью проигрышном поединке иногда побеждают андердоги.

sport.ua