Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он сделает бокс снова великим»

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх и компания TKO Group Holdings, которая владеет UFC, подписали соглашение о создании новой организации в боксе. Аль-Шейх убежден, что президент UFC Дэйна Уайта сможет сделать бокс снова великим.

«Я очень счастлив. Я передаю бокс лучшему человеку, который может им управлять. У Уайта теперь непростая задача, но я убежден, что он сможет подарить людям и болельщикам большую лигу и сделает бокс снова великим», – сказал Турки.

Ранее Аль-Шейх анонсировал большой боксерский поединок, на кону которого будет стоять также статус абсолютного чемпиона мира.

sport.ua