Гэри Андерсон критикует FIA

В 2025 году в FIA неожиданно решили ужесточить требования к гибкости антикрыльев, хотя ранее обещали этого не делать. Но в январе федерация уведомила команды чемпионата, что уже в Австралии задние крылья будут проверяться в соответствии с новыми, более жёсткими требованиями, а на Гран При Испании эти требования распространятся и на передние крылья.

Гэри Андерсон, бывший конструктор гоночных машин, а ныне эксперт издания The Race, считает, что в FIA изменили методику тестов слишком поздно.

Гибкие передние крылья стали постоянной темой обсуждений в Формуле 1 после того, как в Red Bull направили FIA претензии в отношении McLaren, хотя в итоге никаких нарушений выявлено не было. Но в FIA всё-таки решили ввести более строгие требования к задним крыльям, которые вступят в силу уже в начале чемпионата, тогда как внести изменения в конструкцию передних крыльев команды должны к девятому этапу сезона.

Следовательно, к этому моменту позади будет треть чемпионата, а оставшиеся гонки команды проведут уже в соответствии с новыми требованиями. Андерсон полагает, что всё это сильно повлияет на ход чемпионата, и происходящее ему напоминает то, что мы видели в сезоне 2009 года, когда появился так называемый «двойной диффузор».

В начале того сезона такое решение применяли три команды – Brawn, Williams и Toyota. Когда остальные смогли его скопировать и создать собственные версии, Дженсон Баттон был уже далеко впереди. Во второй половине сезона борьба обострилась, но успехи Brawn в первой половине года позволили команде победить в обоих зачётах.

По мнению Андерсона, ситуация в 2025-м может развиваться по аналогичному сценарию. И дело не только в гибких крыльях, а в том, как они взаимодействуют с днищем, с его краями, с задним крылом, чтобы баланс машины оставался оптимальным на любых скоростях.

«К началу февраля большинство команд уже определились с характеристиками машин 2025 года, и теперь их ведущие инженеры и конструкторы переключают внимание на шасси 2026 года, когда регламент на аэродинамику претерпит серьёзные изменения, – пишет Андерсон. – Значит, предполагалось, что доработкой машин 2025 года будет поручено заниматься специалистам менее опытным. Но теперь все эти планы придётся корректировать».

Кроме того, он не исключает, что командам придётся разрабатывать совершенно новое переднее крыло и вносить изменения в конструкцию днища, а всё это сопряжено с очень серьёзными затратами. Получается, что федерация ставит команды в неблагоприятное положение, ведь действие бюджетных ограничений никто не отменял, и все расходы на те или иные нужды давно распланированы.

«Если бы я был техническим директором, то подобные изменения меня бы сильно разозлили, – продолжил Андерсон. – И не потому, что я считал бы моё переднее крыло самым лучшим, а потому, что менять его конструкцию придётся по ходу сезона.

В документе FIA говорится, что он нацелен на выравнивание возможностей всех участников чемпионата и будет способствовать проведению справедливых и интересных соревнований. На самом деле, никакие возможности он не уравняет.

Мы все хотим, чтобы острое соперничество продолжалось от первой до последней гонки, но в FIA просто-напросто поставили на этом крест. Я не утверждаю, что всё будет именно так, но сезон может превратиться в два чемпионата: один будет состоять из первых восьми гонок, а второй – из оставшихся шестнадцати».

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