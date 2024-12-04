Расследования в адрес президента FIA хотят ограничить

В FIA хотят изменить правила, чтобы ограничить возможности по расследованиям и привлечению президента FIA к ответственности за плохое руководство.

Пакет поправок, регулирующим работу аудиторских и этических комитетов FIA, был разослан национальным клубам-членам федерации для утверждения на голосовании Генеральной ассамблеи 13 декабря. Если поправки будут приняты, то любые этические жалобы будут рассматриваться президентом FIA и президентом сената, а не самим сенатом. Более того, поправки лишат полномочий аудиторский комитет в независимом расследовании финансовых вопросов.

Предложения поступили после того, как на протяжении года этические и аудиторские комитеты расследовали ряд обвинений в адрес президента FIA Мохаммеда бен Сулайема. В их число входили вопросы о финансах личного офиса бен Сулайема, в частности создание «президентского фонда» в размере 1,5 миллионов долларов США для выплат тем национальным клубам, которые голосуют за президента FIA.

Предлагаемые изменения в уставе FIA лишат сотрудников комитета по соблюдению требований возможностей отчитываться перед аудиторским комитетом, а сам аудиторский комитет лишают возможности расследовать любые вопросы, если об этом не попросит президент сената. При этом президент FIA будет контролировать назначение главы этического комитета.

Критики нововведений, с которыми удалось пообщаться BBC Sport, отмечают, что в случае принятия поправок, у информаторов больше не будет возможностей сообщать о сомнительном поведении в комитеты по этике и аудиту, а сами эти комитеты не смогут предпринимать действия против любых правонарушений.

В FIA отказались от комментариев.

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