Хаджар: Мне интересно попробовать свои силы в Red Bull

Айзек Хаджар не знает, смог бы выступать лучше Юки Цуноды, если бы сейчас оказался на его месте в Red Bull Racing. При этом молодой французский гонщик не отказался бы от возможности стать напарником Макса Ферстаппена и сравнить себя с ним.

Айзек Хаджар: «Я не знаю, что происходит с Юки в команде. Единственное, что я могу сказать, так это то, что Юки очень быстрый гонщик.

Когда четыре года назад я подписал контракт с Red Bull, то ставил перед собой цель попасть в Red Bull Racing. С тех пор ничего не изменилось. Мне определённо было бы интересно попробовать свои силы за рулём их машины. В первую очередь из любопытства, чтобы оценить самого себя».

Ранее Хельмут Марко говорил, что в Red Bull Racing не планируют менять Юки Цуноду до конца сезона.

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