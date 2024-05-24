Ваулз отреагировал на слухи о переговорах с Сайнсом

В четверг по паддоку Монако с подачи британской прессы стали распространятся слухи о переговорах Карлоса Сайнса с Williams о контракте на 2025 год. В пятницу руководитель команды Джеймс Ваулз прокомментировал эти слухи.

«Какой Карлос? – пошутил Джеймс Ваулз, отвечая на вопрос, правда ли, что Карлос Сайнс может продолжить карьеру в Williams. – Правда заключается в том, что мы ведём переговоры с несколькими гонщиками. Но содержание подобного рода разговоров я всегда сохраняю в тайне и не выношу на публику.

Если что-то и обсуждается, то мы постараемся сделать так, чтобы итоги переговоров стали известны довольно быстро».

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