Ангелина Калинина — о волевой победе над Вондроушовой в Страсбурге: «Я рада, что в конце концов все сложилось в мою пользу»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свою победу над шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Страсбурге

«Я думаю, что первый сет был немного странным. Я лидировала 4-0, но у нас почти не было длинных розыгрышей, я не чувствовала ритма, хоть и была впереди в счете. Поэтому было тяжело. Дальше Вондроушова начала играть все лучше и лучше, а я находилась как будто в режиме «слоу моушн». С моей стороны это была серьезная ошибка. Но я счастлива, что смогла работать больше и больше, наконец проснулась, начала передвигать ноги и стала играть лучше. В противном случае все бы завершилось в двух сетах.

Иногда ты хочешь играть лучше, но это просто не работает. Я рада, что в конце концов все сложилось в мою пользу. Мне больше нечего добавить, потому что это действительно была очень-очень тяжелая борьба. Особенно второй и третий сеты, когда мы играли на равных. Я просто счастлива, что прошла в следующий круг.

Сохранила ли я немного энергии на полуфинал против Даниэль Коллинс вечером? Что ж, я немного отдохну, но я даже не хочу об этом думать (смеётся)», — сказала Ангелина Калинина в послематчевом интервью на корте.

Полуфинальный поединок Ангелины Калининой против американки Даниэль Коллинс состоится позднее сегодня. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить трансляцию матча.

btu.org.ua