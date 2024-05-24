Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

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В 9-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона.

Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113

После поединка Тайсон Фьюри был отстранен от бокса комиссией Объединенных Арабских Эмиратов. Такая информация появилась на известном портале BoxRec. По их информации, боксерская лицензия Фьюри приостановлена до 25 мая этого года. Скорее всего, причиной этого, как и в ситуации с Усиком, является предохранительная мера в связи с повреждениями, которые Тайсон получил в бою против украинского чемпиона 19 мая.

sport.ua