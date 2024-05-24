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Футбол

«Это всегда плохая новость». Гвардиола высказался об увольнении Хави

Гвардиола выразил свои соболезнования

"Это всегда плохая новость". Гвардиола высказался об увольнении Хави

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выразил соболезнования Хави Эрнандесу после того, как испанского специалиста уволили с поста главного тренера "Барселоны".

    "Что я могу сказать? Это всегда плохая новость. Причины того, что произошло, я не знаю".

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    "Мы говорили сегодня за завтраком об увольнении тренеров. Обычно мы много переезжаем. В нашей работе ты должен побеждать, иначе ты оказываешься в опасном положении. Ты должен побеждать, делать хорошую работу и быть искусным во многих вещах, иначе такое случается".

    Напомним, что "Барселона" сегодня, 24 мая, сообщила об увольнении Хави.

    www.ua-football.com

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