В Барселоне прошла встреча Алонсо и Сайнса с фанатами

Вчера в центре Барселоны прошла встреча испанских гонщиков Формулы 1 со своими болельщиками, которые, как пишет местная пресса, проявили немалый интерес к этом событию.

Интересно, что среди тысяч собравшихся была в основном молодёжь, значительная часть которой родилась уже после того, как Фернандо Алонсо дебютировал в Формуле 1 или даже впервые поднялся на подиум на трассе Barcelona-Catalunya. Это произошло 4 мая 2003 года, когда будущий двукратный чемпион мира уже выступал за заводскую команду Renault и занял 2-е место в Гран При Испании, уступив только Михаэлю Шумахеру.

Вчерашняя встреча гонщиков с испанскими болельщиками проходила на Пласа-де-Каталунья, одной из центральных площадей Барселоны, где по традиции организована весьма просторная фан-зона, и длилась три часа. Разумеется, публика к ней подготовилась, многие пришли с флагами, портретами Алонсо и самодельными постерами.

Говорят, кто-то даже забрался на крыши соседних домов, потому что песни и речёвки, посвящённые их кумиру, доносились и оттуда. В общем, атмосфера больше напоминала рок-концерт.

Интерес болельщиков явно подогрет недавней новостью о том, что Алонсо стал послом автодрома в Барселоне. Похоже, публику совершенно не смущает тот факт, что на счету Фернандо по-прежнему нет очков – она продолжает верить в своего кумира и надеяться, что вместе с командой Aston Martin F1 он сможет очень скоро изменить сложившееся положение. Конечно, все хотят, чтобы это произошло уже в этот уик-энд.

Карлос Сайнс, гонщик Williams, появился перед публикой после Алонсо и его ждал не менее шумный и восторженный приём. Как пишет газета Marca, у него в Испании тоже очень большая армия болельщиков, которые каждый год за считанные часы раскупают билеты не именную трибуну Сайнса, расположенную в 12-м повороте каталонского кольца. Так было и в минувшем апреле – в том числе потому, что эти 3500 билетов предлагаются по специальной цене, а в стоимость также входит бейсболка с личным логотипом Карлоса и флаг.

Кстати, Сайнс пришёл на эту встречу с фанатами после того, как пообщался с болельщиками Williams в фан-зоне своей команды, которая всю неделю, с понедельника по воскресенье, работает на Passeig de Gracia, одной из центральных магистралей Барселоны, примыкающей к Пласа-де-Каталунья. А сегодня вечером там на вопросы публики будет отвечать Джеймс Ваулз, руководитель британской команды.

Алонсо и Сайнс были не единственными представителями испанского автоспорта на вчерашней встрече с болельщиками – на сцену также поднимали Пепе Марти и Мари Боя, выступающие в Формуле 2 и Формуле 3.

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