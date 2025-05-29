Юлия Стародубцева – о выходе в третий круг Ролан Гаррос: “Очень интересно будет сыграть с Паолини – можно сказать, у нас похожие стили”

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в интервью изданию “Чемпион” рассказала о своей победе над Анастасией Потаповой в матче второго круга Открытого чемпионата Франции



“Я до сих пор не понимаю, что сделала. Еще не успела сказать себе: «Я – молодец» (смеется). Возможно, вечером выдохну и наконец осознаю, что я натворила. Все пошло хорошо вообще со стартового розыгрыша. Он был длинным, и я его выиграла – это придало мне уверенности. Как часто бывает, соперница немного ее потеряла. И гейм завершился моим брейком.

Можно сказать, что ключевым моментом стал тай-брейк, особенно важным был розыгрыш на ее подаче при счете 3:3. Она вышла к сетке, а я угадала направление и сыграла по линии, обведя ее. Думаю, именно этот мяч сильно повлиял на исход сета.

Насколько на ход матча повлияли условия? Действительно, ветер создавал очень сложные условия. Мог два гейма не дуть вообще, а потом резко начать мешать порывами. В таких условиях нужно было качественно обороняться. Кстати, интересно было бы узнать, сколько у меня невынужденных ошибок – этим компонентом я сегодня вполне довольна (27 против 46 у соперницы – прим.).

Что касается следующего матча против Жасмин Паолини, скажу, что мне не так много кто импонирует среди соперниц. Но Паолини и Мухова – мои самые любимые игроки. Очень интересно будет сыграть с итальянкой. Можно сказать, у нас похожие стили. К тому же, сейчас она – финалистка прошлогоднего Ролан Гаррос, где ее остановила Ига Швёнтек”.

Поединок третьего круга Ролан Гаррос, в котором сыграют Юлия Стародубцева и Жасмин Паолини состоится 30 мая. Подписывайтесь на наш Telegram канал Ukrainian Tennis, чтобы не пропустить трансляцию матча.



btu.org.ua