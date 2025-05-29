Бывший соперник Усика проведет титульный поединок в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Х

Регулярный чемпион мира по версии WBA Кубрат Пулев (32–3, 14 КО) из Болгарии все-таки проведет титульный поединок против американца Майкла Хантера (24–1–2, 17 КО).

Всемирная боксерская ассоциация объявила промоутерские торги, на которых минимальная ставка должна начинаться от одного миллиона долларов. Эксперты и обозреватели боя считали, что ни один промоутер в мире не заплатит такие огромные деньги за бой, который будет сложно продать из-за невысокой узнаваемости боксеров.

Однако, все опасения разрушил легендарный промоутер Дон Кинг, который поставил ставку в размере 1,1 млн долларов. Теперь бой точно состоится, если не возникнет каких-нибудь форс-мажоров.

Пулев и Хантер выйдут на ринг 23 августа в США, точная арена и город для проведения поединка будет известна позже. Болгарский чемпион заработает 825 тысяч, а его оппонент положит в карман 275 тысяч.

Хантер единственное поражение в карьере потерпел от украинца Александра Усика в 2017 году единогласным судейским решением. После той неудачи американец победил крепких и опытных соперников – Яго Киладзе, Мартина Баколе, Александра Устинова.

sport.ua