Кингз с Лэнем обыграли Голден Стэйт, Михайлюк набрал шесть очков в матче Джаз

Юта уступила Оклахоме-Сити – 114:123

В ночь на 23 января состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз уступила Оклахоме-Сити Тандер — 114:123. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк провел на площадке более 16 минут, реализовав две дальних попытки из пяти, а также добавив один подбор.

А вот его соотечественник, Алексей Лэнь, минувшей ночью помог Сакраменто Кингз обыграть Голден Стэйт Уорриорз (123:117). Центровой за более шесть минут набрал один подбор и один ассист.

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс — Детройт Пистонс — 104:114 (26:36, 25:33, 24:28, 29:17)

Бруклин Нетс — Финикс Санз — 84:108 (16:28, 26:26, 26:28, 16:26)

Даллас Маверикс — Миннесота Тимбервулвз — 114:115 (22:17, 31:18, 29:31, 32:29)

Мемфис Гриззлис — Шарлотт Хорнетс — 132:120 (38:25, 40:23, 28:36, 26:36)

Оклахома-Сити Тандер — Юта Джаз — 123:114 (31:29, 26:26, 38:34, 28:25)

Хьюстон Рокетс — Кливленд Кавальерс — 109:108 (39:32, 22:21, 33:30, 15:25)

Сакраменто Кингз — Голден Стэйт Уорриорз — 123:117 (20:24, 28:41, 37:20, 38:32)

Лос-Анджелес Клипперс — Бостон Селтикс — 113:117 ОТ (34:33, 25:27, 25:21, 19:22, 10:14)

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