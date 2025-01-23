Тесты Хэмилтона во Фьорано зависят от погоды

Из Маранелло продолжает поступать информация о планах Ferrari в отношении Льюиса Хэмилтона на ближайшие дни, но реализация этих планов зависит от погоды. Неудивительно, что в конце января на севере Италии она довольно холодная и дождливая, но солнце из-за туч иногда выглядывает, и дневные температуры приближаются к 10 градусам.

Но это сегодня, а в среду ожидается дождь и не больше 7 градусов, Как пишет Gazzetta dello Sport, если погода всё-таки позволит, то тесты во Фьорано начнутся уже завтра.

Зимний отпуск семикратный чемпион мира провёл в Нью-Йорке и в штате Колорадо на своём ранчо, но вчера прибыл на базу Ferrari, где его ждал весьма пышный официальный приём, и уже с сегодняшнего дня начинается настоящая работа. В ближайшие дни она прежде всего будет посвящена занятиям на симуляторе, общению со специалистами различных департаментов команды, а за руль реальной машины он должен сесть 22 января.

Ожидается, что в среду во Фьорано могут приехать многочисленные болельщики, и если позволит погода, то вместе с Шарлем Леклером Льюис появится на заводском треке, чтобы поработать за рулём SF-23 и F1-75, т.е. машин образца 2023 и 2022 гг.

И хотя между этими машинами и той, на которой гонщикам Скудерии предстоит выступать в 2025 году, есть определённая разница, важно, что Хэмилтон сможет получить представление о посадке в кокпите, о расположении кнопок, регуляторов и прочих органов управления на руле, об особенностях силовых установок Ferrari. И, разумеется, уже в самый первый день тестов начнётся процесс знакомства с Риккардо Адами, его новым гоночным инженером, в условиях реальной трассы.

Как подчеркнула Gazzetta, об Адами «он получил великолепные рекомендации от своего друга Себастьяна Феттеля».

На этой неделе во Фьорано тесты только начнутся – если не в среду, то в один из следующих дней, ведь ближе к уик-энду погода должна улучшиться, а затем они должны продолжиться в Барселоне, т.е. на трассе, которую во всех смыслах можно считать более показательной.

Разумеется, на этих частных тестах Льюис не будет пытаться работать над скоростью, поскольку пока перед ним стоят другие задачи – адаптироваться к методам и процедурам, характерным для Скудерии, чтобы к первому этапу сезона в Мельбурне достичь необходимой уверенности.

А первое представление о машине 2025 года гонщики команды получат 19 февраля во Фьорано, где они проедут на ней 200 км в рамках официального съёмочного дня перед тем, как отправиться на официальные предсезонные тесты в Бахрейн, запланированные на 26-28 февраля.

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