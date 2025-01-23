«Буду биться, пока здоровье позволяет». Гвоздик – о завершении карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру спортсмена.

«Буду биться, пока здоровье будет позволять. На самом деле не хочется, чтобы это заканчивалось. Сейчас есть мотивация, я чувствую, что могу конкурировать на самом высоком уровне, поэтому продолжаю боксировать. Если будут какие-нибудь травмы или что-то подобное, тогда буду завершать, но сейчас такого в планах нет.

Напомним, что последнее сражение Александра состоялось 15 июня 2024 года. Тогда украинец уступил американцу Дэвиду Бенавидесу единогласное решение судей.

Александр ГВОЗДИК: «Вопрос о моем следующем поединке очень болезненный»

sport.ua