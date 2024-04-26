Хельмут Марко о формате уик-энда со спринтом

В интервью Speedweek консультант Red Bull Хельмут Марко говорил о двойственном отношении к уик-эндам с субботним спринтом…

Хельмут Марко: «Red Bull организует Гран При Австрии, а спринтерская гонка – это просто бонус для зрителей и организатора, поскольку болельщики могут видеть дополнительную квалификацию в пятницу и короткую гонку в субботу. В результате, билеты на пятницу и субботу продаются лучше.

Но это коммерческая сторона, а с точки зрения спорта мне больше нравится традиционный уик-энд, поскольку спринт отнимает часть интереса у основных событий. Кроме того, поскольку у участников есть только одна тренировка, они могут не попасть в настройки, как это произошло с нами два года назад в Бразилии. По действующим тогда правилам, внесение изменений в машину не допускалось, поэтому гонку можно было заранее считать проигранной.

В итоге, как организатору мне уик-энды со спринтом нравятся, как болельщику – нет».

Источник