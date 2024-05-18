Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 обыграла Тунис в последнем туре квалификации ОИ-2024

Ранее сине-желтые потерпели два поражения и потеряли шансы побороться за олимпийскую лицензию

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 завершила свое участие в квалификации Олимпиады-2024 уверенной победой над Тунисом — 21:8.

Напомним, этот матч в турнирном плане уже ничего не решал. Украинки ранее потеряли шансы побороться за олимпийскую лицензию, уступив в равной борьбе Польше (18:21) и Германии (7:9).

Тем не менее, сине-желтым удалось хлопнуть дверью и завершить турнир в венгерском Дебрецене на мажорной ноте. Победа позволила украинской команде занять третье место в группе А.

Украина не сумела пробиться в восьмерку женских сборных по баскетболу 3х3, которые примут участие в олимпийском турнире. Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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