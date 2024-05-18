Стюарды оштрафовали команду RB

Стюарды Гран При Эмилии-Романьи оштрафовали команду RB за опасную ситуацию в третьей тренировке, когда инженер не предупредил Даниэля Риккардо о приближавшемся Кевине Магнуссене.

Уже после завершения времени сессии Риккардо медленно ехал по трассе, готовясь к процедуре старта. В один из моментов он догнал более медленную машину Юки Цуноды, и начал обгонять напарника. В этот момент их обоих догнал Магнуссен, который был на быстром круге. Гонщику Haas пришлось съехать на траву на скорости 225 км/ч, что и привело к опасной ситуации.

Стюарды установили, что ни Риккардо, ни Магнуссен не могли видеть друг друга, а опасную ситуацию спровоцировали в RB, которая не предупредила Риккардо. За это команда оштрафована на пять тысяч евро.

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