Чули, що кричали з трибун у Денвері (!) наприкінці другого матчу місцевих «Наггетс» із «Міннесотою»?

Навіть попри те, що матч проходив у Денвері, тобто на домашній арені чинних чемпіонів НБА «Наггетс», наприкінці зустрічі було чутно лише фанатів «Міннесоти», чия команда вперше в історії франшизи показала результат 2-0 на старті двох поспіль серій плей-оф НБА.

Вболівальники вигукували фразу «Вулвз» у чотирьох», натякаючи, що їхня команда виграє й два наступні домашні матчі, завершивши серію з рахунком 4-0. Цей чант навіть потрапив в трансляцію:

Також коли Ентоні Едвардс виконував штрафні кидки публіка вигукувала «MVP» на його адресу:

Фото: Carlos Gonzalez/Star Tribune

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