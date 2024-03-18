Промоутер уверен, что саудовцы профинансируют два боя между Фьюри и Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Эдди Хирн

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа (28-3, 25 KO), уверен, что председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх профинансирует два поединка между Эй Джеем и обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«Это джентльмен по имени Турки Аль-Шейх, который, очевидно, является очень влиятельной фигурой в сфере спорта и развлечений в Саудовской Аравии. Он также самый большой фанат боев, которого я когда-либо встречал. И что удивительно, сейчас он говорит о проведении двух поединков Эй Джея против Фьюри – одного в Саудовской Аравии, а другого на стадионе «Уэмбли».

И в финансовом плане у них есть возможность это сделать. Если вы спросите всех, где бы вы предпочли драться, большинство британцев ответят: на стадионе «Уэмбли», но, знаете, это призовые бои, это опасный спорт, и это сложный разговор», – сказал Хирн.

Фьюри должен победить Александра Усика 18 мая, после этого запланирован бой-реванш.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал бывшего бойца ММА Франсиса Нганну во втором раунде.

sport.ua