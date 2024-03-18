Сидни Кросби. Фото USA Today Sports

«Питтсбург» дома победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Форвард хозяев Сидни Кросби набрал в игре 2 (1+1) очка. Гол для нападающего стал 583-м за «Пингвинз». Кросби догнал по этому показателю экс-нападающего «Эдмонтона» Уэйна Гретцки (583 шайбы за «Эдмонтон»). Хоккеисты делят 7-е место по количеству голов за один клуб.

Выше них в списке расположились Александр Овечкин («Вашингтон», 841), Горди Хоу («Детройт», 786), Стив Айзерман («Детройт», 692), Марио Лемье («Питтсбург», 690), Джо Сакик («Квебек» / «Колорадо», 625) и Бобби Халл («Чикаго», 604).

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