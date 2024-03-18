Джок Клиа: На более удачный дебют Бермана я и не надеялся

Прекрасный дебют Оливера Бермана за рулём Ferrari будут комментировать ещё долго, и будем надеяться, что недавний Гран При Саудовской Аравии не останется единственной гонкой Формулы 1 в его карьере. 19 лет ему исполнится только в мае, поэтому у талантливого британца всё впереди.

В том числе в него верит Джок Клиа, ныне возглавляющий Гоночную академию Ferrari, и о своих впечатлениях о дебюте Оливера рассказал, принимая участие в подкасте F1 Nation официального сайта чемпионата.

Джок Клиа: «На более удачный уик-энд для Олли я не мог и надеяться… Можно как-то готовиться, отрабатывать процедуру старта, но когда утром в пятницу вы сажаете его за руль, а впереди только тренировки, после чего надо сразу участвовать в квалификации и соперничать с опытными мастерами, то ничего хорошего это не предвещает. Любой может испугаться.

Мы просто очень гордимся тем, как он вписался в команду, как здорово команда его поддерживала. Ведь гонщик должен воспринимать огромный объём информации, и в кокпите машины Формулы 1 необходимо совершать очень много различных действий. Но мы постарались упростить Оливеру задачу.

Маттео Тоньиналли, главный гоночный инженер сразу сказал: «Информации много, но давайте не будем перегружать ею Олли. Пусть он сам выйдет на нужный уровень скоростей». И все увидели то, что мы уже знали: Берман способен на многое. Но я не ожидал, что он сможет это продемонстрировать в таких обстоятельствах.

На трассе в Джидде он очень неплохо выступал в Формуле 2. В прошлом году он там стартовал из первого ряда, а в этот раз завоевал поул. Понятно, что эта трасса ему подходит. Но совершенно другая история, когда вам предстоит квалификация за рулём машины, которую вы плохо знаете. Надо признать, что хотя он пару раз работал у нас на тестах и ездил по трассе во Фьорано, но только на старых машинах.

SF-24 он никогда не пилотировал и сейчас впервые сел за руль этой машины. Многие опытные гонщики говорят, что на трассе в Джидде им страшновато. Стены там слишком близко, и это само по себе пугает.

Во второй части квалификации он испытывал сильный прессинг: заблокировал тормоза на первом комплекте резины, после чего у него была ещё одна попытка на втором комплекте, и надо было постараться пройти в финал. Именно в этой ситуации становится понятно, что это уже следующий уровень, и именно тогда начинаются сложности. В любом случае Оливер отлично справился и показал 11-й результат. Это превзошло наши ожидания.

Я не раз говорил, что чем ближе Оливер к дебюту в Формуле 1, тем лучше он будет пилотировать, потому что в нашем спорте ценится по-настоящему умный подход к делу. Думающие гонщики, которые умеют находить выход из ситуаций, в которых оказываются, очень многого добиваются в Ф1. Олли очень умный парень, и полагаю, что сейчас он это продемонстрировал.

Мы знаем, что он быстрый гонщик. Он отлично проявил себя в этот уик-энд, отлично справился с делом в день гонки, когда надо было хорошо стартовать и противостоять агрессивно настроенным соперникам. Мы прикинули, что если он проедет первый круг, и все четыре колеса его машины останутся на своих местах, то уже это нас порадует. И ему это удалось.

Тогда он ещё ехал на 11-й позиции, а уже потом по ходу гонки он начал по-настоящему вкатываться. Надо признать, что с каждым кругом опыт Оливера прибавлялся на 10%, и получалось, что к половине дистанции его опыт пилотирования SF-24 уже удвоился. Он очень быстро учился, при этом правильно оценивая свои возможности, и ни разу не перестарался. Именно этим я больше всего горжусь.

А ведь переоценить свои силы можно было запросто, ведь Шарль Леклер ехал впереди, и Олли понимал, что машина способна на более высокие скорости. В этой ситуации можно было перестараться и допустить ошибку. На последних 10 кругах, когда его догоняли Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон на свежих мягких шинах, мы уже начинали думать, что вот сейчас-то он заблокирует колёса в 1-м повороте и всё испортит.

Однако он не ошибся, продолжал держать ритм и на самом деле к концу гонки ехал всё быстрее. Думаю, его лучшим был предпоследний круг, когда он действовал очень толково, и этим я тоже очень горжусь».

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