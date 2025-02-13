В Формуле 1 объяснили отказ от балла за лучший круг

С 2025 года в Формуле 1 решили отказаться от начисления дополнительного балла за лучший круг, показанный в гонке. Решение во многом оказалось неожиданным, и в Формуле 1 не спешили его объяснять.

В прессе возникли предположение, что причиной послужили действия команды RB на Гран При Сингапура, когда в финальной стадии гонки команда провела пит-стоп Даниэля Риккардо, и он на свежих шинах показал лучший круг. Поскольку австралиец финишировал за пределами десятки, он не получил бонусный балл, но отобрал его у Ландо Норриса, который на той стадии сезона ещё боролся за титул с Максом Ферстаппеном.

В McLaren были недовольны действиями RB и намекали, что команда из Фаэнцы так поступила в интересах Red Bull Racing. Теперь же в Формуле 1 дали понять, что отказ от начисления балла за лучший круг связан с событиями Гран При Сингапура.

«Поскольку бонусный балл за лучший круг в гонке иногда становился спорной темой, было принято решение исключить его из системы начисления очков в этом году», – говорится на официальном сайте Формулы 1.

При этом в Формуле 2 и в Формуле 3 гонщики по-прежнему будут получать дополнительный балл за лучший круг при условии финиша в первой десятке.

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