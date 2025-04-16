Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа и Александр Усик

Известный американский проспект Ричард Торрес высказался о возможном реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Усик победит, если Дюбуа не будет работать по корпусу Усика. Удар Дюбуа был чистым в первом бою, а Усик – это Усик. Я считаю, что Усик изучил Дюбуа и у него будет лучший план на бой.

Дюбуа имел бы хороший шанс на победу, если бы Усик не двигался – однако Александр постоянно двигается по рингу. Да, Дюбуа панчер, который потряс всех, но я думаю Усик станет победителем», – сказал Торрес.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.

sport.ua